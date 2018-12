Basket, Pistoia cade a Torino 80 a 86: la sconfitta arriva nel finale

Un colpo di reni nel finale, dopo una partita passata ad inseguire, regala la vittoria alla Fiat Torino, che al PalaVela supera 86-80 la Oriora Pistoia. Successo che permette ai gialloblù di Larry Brown di abbandonare l'ultima posizione in classifica, occupata proprio insieme ai pistoiesi e ad altre tre squadre, ed iniziare a sperare in un futuro un po' più tranquillo, almeno dal punto di vista tecnico. Con le voci sulla cessione del club diventate di dominio pubblico, la Fiat è partita malissimo, piombando subito a -14 e patendo la grande verve di Peak, Auda e Krubally.

Torino ha messo per la prima volta il naso avanti negli ultimi 5': nel finale un canestro di Moore con 46" da giocare e un fallo in attacco fischiato a Krubally hanno dato il +3 all'Auxilium, con Pistoia imprecisa nelle due triple buone per il supplementare. Brown salva la panchina, anche se il pubblico del PalaVela ha intonato a lungo cori per il vice gialloblu', Paolo Galbiati: due punti rinsaldano la classifica ma non tranquillizzano le acque torinesi. Per Pistoia il rimpianto è nel non aver chiuso la partita, ridando così fiato alla Fiat: un peccato capitale costato due punti alla squadra di Ramagli.

Tutte le notizie di Basket