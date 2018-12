Il cordoglio del San Giovanni di Dio per la scomparsa della dottoressa Fabrizia Mattolini

L’ospedale San Giovanni di Dio e tutti i colleghi esprimono sentite condoglianze alla famiglia per la perdita della dottoressa Fabrizia Mattolini, deceduta ieri dopo una lunga malattia.

Fabrizia era responsabile del laboratorio analisi dell’ospedale. I colleghi la ricordano come una persona mite, gentile, sempre sorridente, con una parola di conforto per tutti. Ha dimostrato, anche durante la malattia quella dignità e quell’equilibrio che sempre l’ha contraddistinta nella vita. Legatissima al suo lavoro al quale non ha mai rinunciato nemmeno nei momenti più difficili, cercando con il solito impegno e la grande professionalità di superare le difficoltà della malattia. Tutto l’ospedale partecipa con affetto al lutto della famiglia.

I funerali della cara Fabrizia si terranno il 27 dicembre alle ore 15.00 nella Chiesa di Santa Maria a Coverciano.

