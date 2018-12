Dai sui rifiuti, è uscito il rapporto ISPRA: la Toscana resta al palo

Il 10 dicembre 2018 è stato presentato a Roma il rapporto annuale Ispra sui rifiuti solidi urbani (con dati aggiornati al 2017) ed ecco una fotografia della situazione, con particolare attenzione alla Toscana: che ancora una volta viene bocciata!

Nel 2017, la produzione nazionale dei rifiuti urbani (RU) si attesta su 29,6 milioni di tonnellate, facendo rilevare una riduzione dell’1,7% rispetto al 2016 (-524 mila tonnellate). Tra l’altro tale riduzione nel 2017 mostra un disallineamento rispetto ai dati socio economici: in particolare mentre nel 2017 da una parte si assiste ad una crescita del PIL e della spesa delle famiglie, dall’altra appunto cala la produzione dei rifiuti.

A questo proposito va sottolineato che molti cosiddetti esperti del settore hanno sempre postulato che la produzione dei rifiuti doveva andare di pari passo con PIL e spesa delle famiglie; e invece non è vero.

Focalizzandosi sulla regione Toscana, si scopre che la diminuzione della produzione di rifiuti è più marcata: -2,7% nel 2017, attestandosi su 2,2 milioni di tonnellate. La Toscana però, con il 53,9% di percentuale di Raccolta Differenziata (RD%), è ancora al di sotto della media nazionale (56%), anche se almeno quest’anno riesce a superare la Campania (52,8%).

Tra tutte le province toscane le uniche a stare nel gruppo delle province italiane con una tasso di raccolta differenziata sopra il 65% sono Lucca (69%) e la grande new entry Prato (72,4%). Sull’olimpo, casomai in Italia venisse voglia di imitare estensivamente il modello (basato in primis su raccolta Porta a Porta con Tariffazione Puntuale), c’è la provincia di Treviso, con una tasso di Raccolta Differenziata pari all’87,8%. Si ricorda tra l’altro che maggiore è la percentuale di Raccolta Differenziata, maggiore è il recupero di Materie Prime Seconde e minore è il Rifiuto Indifferenziato da gestire, trattare e avviare a smaltimento in discariche e inceneritori.

Inoltre, dalle analisi economiche contenute nel rapporto, si evidenziano costi inferiori per RD%>60% in tutti i Comuni, indipendentemente dalla numerosità della popolazione.

Uno studio specifico del rapporto riguarda circa 300 Comuni italiani, che applicano il regime di Tariffazione puntuale, ossia la tariffazione rifiuti con l’utilizzo di sistemi di rilevazione e quantificazione della produzione dei rifiuti riferiti a ogni singola utenza servita. I Comuni che applicano il regime della tariffazione puntuale presentano un costo totale medio pro-capite, ossia a carico del cittadino, inferiore rispetto ai comuni che applicano la “classica” Tari. Auspichiamo per il futuro che Ispra confronti i costi procapite della gestione rifuti in un campione significativo di Comuni italiani, in base al modello di raccolta dei rifiuti adottato, principalmente le 2 grandi famiglie: domiciliare o porta a porta e stradale o a cassonetto.

Sempre nel rapporto Ispra Rifiuti Urbani 2018, alla scheda che riguarda il piano rifiuti della Regione Toscana si dice che "La regione sta avviando il processo di revisione del Piano regionale". A noi per ora non risulta che si sia minimamente avviata una revisione strutturale del piano rifiuti, che preveda lo stralcio dell'inceneritore di Firenze, la riduzione programmata degli altri impianti di smaltimento e investimenti, sia sulla prevenzione della produzione rifiuti, sia sul recupero di materia e avvio a riciclo .

Nonostante i roboanti annunci del presidente Rossi e quelli più sommessi dell’assessore Fratoni, dopo lo STOP giudiziario dell’inceneritore di Firenze, non si fa altro che rinviare, prima si parlava di fine luglio e ora di fine anno. Ci sembra che nel migliore dei casi si siano tirati i remi in barca in attesa delle elezioni regionali 2020 e nel peggiore dei casi che si voglia continuare con approccio tafazziano, dotando la Regione di nuovi impianti di smaltimento, concedendo ad esempio nuove autorizzazioni a impianti di smaltimento esistenti, quali le discariche di Peccioli, Rosignano Mmo e Firenzuola e gli inceneritori di Scarlino, Prato e Pescia.

È questa l'eredità che vogliono lasciare ai cittadini toscani il presidente Rossi e il partito di maggioranza in Regione?

Segnaliamo qui sotto alcuni comunicati e post pubblicati negli ultimi mesi con un analisi della situazione rifiuti e raccolte differenziate a Firenze e in Toscana. Molti di questi comunicati sono stati anche consegnati agli amministratori Locali e Regionali, da cui ad oggi non abbiamo ancora avuto nessuna risposta e nessun segnale!!! Davanti a questi dati e a queste richieste non è più accettabile l'immobilismo della politica Fiorentina e Toscana.

29 Ottobre 2018 - RIFIUTI NELL'AREA FIRENZE-PRATO-PISTOIA. LE MAMME ANALIZZANO I DATI CON GRANDI SORPRESE E CONFERME: IL PORTA A PORTA VINCE OVUNQUE SUI CASSONETTI!

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2207723002808126

- RIFIUTI NELL'AREA FIRENZE-PRATO-PISTOIA. LE MAMME ANALIZZANO I DATI CON GRANDI SORPRESE E CONFERME: IL PORTA A PORTA VINCE OVUNQUE SUI CASSONETTI! https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2207723002808126 17 ottobre 2018 - VIRUS sostenibilità: Capannori infettata, ma la Toscana ancora non è stata contagiata

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/photos/a.1610503792530053/2201395663440860/

- VIRUS sostenibilità: Capannori infettata, ma la Toscana ancora non è stata contagiata https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/photos/a.1610503792530053/2201395663440860/ 26 settembre 2018 - Presenza al Consiglio Regionale per sostenere la battaglia dei cittadini, dei comitati e delle amministrazioni di Scarlino e Follonica e per chiedere (nuovamente) un nuovo piano regionale dei rifiuti.

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2190805927833167

- Presenza al Consiglio Regionale per sostenere la battaglia dei cittadini, dei comitati e delle amministrazioni di Scarlino e Follonica e per chiedere (nuovamente) un nuovo piano regionale dei rifiuti. https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2190805927833167 1 Agosto 2018 - Consegnata al Governatore Enrico Rossi, al Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, all'Assessore all'ambiente Federica Fratoni e ai capigruppo dei gruppi consiliari una lettera con i 10 punti per il nuovo piano regionale dei rifiuti.

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/2148200232093737

Comitato Mamme NO Inceneritore ONLUS

http://www.mammenoinceneritore.org

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze

Fonte: Mamme No Inceneritore

Tutte le notizie di Firenze