Dalla rotatoria di San Pierino, prima del ponte nuovo sull’Arno, fino a quella della Palagina, oltre il canale Usciana: nove rotatorie che dai giorni scorsi il Comune di Fucecchio ha tirato a lucido con un doppio intervento, di sfalciatura dell’erba e di pulizia da cartacce e rifiuti. Un intervento che sicuramente rende gli svincoli di accesso alla città molto più decorosi.

Gli addetti al servizio hanno raccolto rifiuti sufficienti a riempire molti sacchi di spazzatura con plastica, vetro e cartacce che, ancora troppo spesso, gli automobilisti in transito hanno la brutta abitudine di gettare dai finestrini delle proprie vetture.

“Sono orgoglioso – commenta il sindaco Alessio Spinelli – di investire risorse per mantenere il nostro territorio più decoroso possibile. Ovviamente se ci fosse la collaborazione di tutti e minor maleducazione da parte di alcuni non ci sarebbe bisogno di spendere soldi per pulire le strade e le aree a verde. Mi fa piacere comunque presentare gli accessi alla nostra città in buone condizioni di manutenzione e con l’erba tagliata, anche sulle strade provinciali come la circonvallazione. Credo che siano ben poche le amministrazioni comunali che garantiscano un servizio del genere anche nei mesi invernali, ma il decoro e la cura del verde, d’altronde, ha sempre rappresentato una priorità del mio mandato amministrativo. Dopo la circonvallazione, ieri abbiamo proseguito l’intervento di pulizia lungo le banchine anche su Via di Burello, la strada che attraversando l’Usciana porta da Fucecchio alla frazione collinare di Torre. Ovviamente ci possiamo ancora migliorare ma lo sforzo che il Comune sta facendo per garantire la pulizia del territorio è uno sforzo che mai era stato messo in campo in passato”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio

