Empoli, in quattro anni rinnovato il sistema elettrico

Con la fine del 2018 il Sindaco di Empoli Brenda Barnini e i responsabili territoriali di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, hanno fatto il punto della situazione sul piano di potenziamento del sistema elettrico che negli ultimi 4 anni ha visto l’azienda elettrica effettuare importanti investimenti sul territorio comunale.

Nel dettaglio, nel corso del 2018 E-Distribuzione ha effettuato il restyling di 50 linee elettriche di bassa tensione e delle relative cabine di trasformazionemedia/bassa tensione, da cui le linee escono, attivando l’automatizzazione degli impianti e il telecontrollo delle linee. In questo anno sono state anche costruitenuove cabine di ultima generazione in località Le Case e a Terrafino, che garantiscono maggiore disponibilità di potenza e una migliore distribuzione dell’energia elettrica. Inoltre, l’azienda ha realizzato una nuova linea di media tensione in via del Castelluccio a servizio delle aziende della zona.

E-Distribuzione ha poi installato nelle cabine della città oltre 60 interruttori motorizzati, che consentono di telecomandare gli impianti con una qualità del servizio migliore in situazioni ordinarie e tempi di ripristino più brevi in caso di disservizio grazie alla possibilità di isolare il tratto di rete danneggiato con manovre automatizzate e di restituire immediatamente elettricità al resto della clientela.

Nell’arco degli ultimi quattro anni, inoltre, sul territorio di Empoli città e aree limitrofe sono stati effettuati interventi su 344 km di rete elettrica per deramificazione e taglio piante interferenti con le linee elettriche aeree, nella fascia di rispetto di competenza E-Distribuzione. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche: E-Distribuzione può operare all’interno dell’area adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

Attualmente sono in corso i lavori per il restyling di due importanti linee dorsali di media tensione denominata “Stagno” e “Livornese”, snodi molto importanti per il sistema elettrico territoriale. Per decine di migliaia di clienti vi saranno grandi benefici nel servizio elettrico grazie alle nuove linee completamente automatizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche e “richiudibili in anello”, ovvero che nel caso di disservizio a una linea è possibile attivarne immediatamente un’altra di riserva, cosiddetta controalimentante, per garantire la continuità del servizio elettrico. Nei prossimi mesi seguiranno ulteriori investimenti e interventi per il potenziamento del servizio elettrico in città e in tutto il circondario dell’Empolese Valdelsa.

Fondamentale, per la progettazione e la realizzazione degli interventi in tempi rapidi, è stata la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Empoli e la condivisione in appositi incontri con il Sindaco Brenda Barnini e con la struttura tecnica del Comune del piano di lavori, delle priorità nonché delle modalità di esecuzione delle operazioni.

“Sono interventi basilari per aggiornare la rete elettrica alle nuove tecnologie, si tratta di investimenti ingenti, segno di attenzione da parte di E-Distribuzione al nostro territorio, non solo quello di Empoli, ma di tutto l'Empolese Valdelsa – ha sottolineato il sindaco di Empoli Brenda Barnini - Qualche disagio di poche ore, quando ci sono le interruzioni per i lavori, vale la pena perché viene potenziata e migliorata la rete elettrica, rendendo le linee più resistenti al maltempo e più efficienti. Il servizio migliora e i cittadini sono più tutelati grazie a una gestione dei guasti anche a distanza, e quindi, con tempi ridotti. Ringrazio l'azienda che dimostra attenzione per le nostre aree produttive e industriali dove centinaia di imprenditori investono e pretendono una rete elettrica all'altezza”.

