Fratelli d'Italia attacca: "Di vomitevole a Pontedera c'è solo la politica di questa amministrazione"

Insulti e becera politica questo sta caratterizzando la politica di Millozzi e dei sui assessori negli ultimi mesi di mandato. Per camuffare e cercare e nascondere i suoi mille fallimenti alla giunta Millozzi non rimane che iniziare a offendere come definire altrimenti le accuse mosse contro Arcenni ieri e contro partiti di destra la scorsa settimana?