Un auto si è cappottata mentre stava transitando in autostrada fra il casello di Viareggio e Versilia in direzione nord. Sono rimasti feriti quattro persone che erano a bordo. Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso, anche se coscienti, per trauma cranico al pronto soccorso dell'ospedale Versilia (Lucca), mentre due in codice giallo sono stati trasportati all'ospedale di Massa (Massa Carrara). Sul posto anche la Polstrada.

Fonte: Ufficio Stampa

