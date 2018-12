La Pallacanestro Don Bosco sconfitta a Legnaia

Finisce con una sconfitta un 2018 comunque più che positivo per i colori della Pallacanestro Don Bosco; nell'ultima partita dell'anno i rossoblù cedono nella trasferta in terra fiorentina, sul parquet dell'Olimpia Legnaia.

Lo fanno al termine di una partita subito pitturata del giallo dei padroni di casa, protagonisti della miglior partita del loro campionato, come ben raccontato dal super 57 % da due punti registrato da Mascagni e compagni. Mani caldissime evidenziate già nel primo quarto, nel quale gli uomini di Zanardo hanno infilato nel canestro Don Bosco la bellezza di 26 punti, andando alla prima pausa con ben 11 lunghezze di vantaggio, margine poi amplificato fino al + 21 dell'intervallo lungo, di fatto blindando i due punti già a metà partita.

Al rientro in campo Fantoni, con 17 punti top scorer dei suoi, e compagni sono più determinati; vincono, sia pure di misura, il terzo tempino ma non riescono mai a tornare in scia a Legnaia che così festeggia il secondo successo di fila.

Ed adesso spazio alle meritate vacanze natalizie, di platino per recuperare al meglio i tanti acciaccati in casa rossobù. Ne è convinto anche Roberto Russo che si esprime così al termine della contesa: “Prima di tutto, vorrei complimentarmi con Legnaia che ha messo in cantiere una partita molto positiva, sia sul piano tattico che su quello dell'energia, sfruttando i nostri punti deboli in questo momento, a causa dei tanti infortuni che hanno colpito il nostro roster. Ci è mancata l'energia per cercare di riprendere in mano una situazione che ci aveva visto in difficoltà nei primi due quarti, la squadra si è un po' lasciata andare, facendo così dilatare lo scarto finale, anche per merito dell'ottima prestazione dei padroni di casa. Adesso arriva la pausa, fondamentale per recuperare tutti i nostri effettivi, per poi affrontare il 2019 con tutto il roster al completo”.

Fonte: Ufficio Stampa

