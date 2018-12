La Scotti cade in trasferta a Venezia: finisce 78 a 58 per i padroni di casa

USE SCOTTI ROSA: Madonna 6, Pochobradska 5, Brunelli 11, Huland 10, Mathias 14, Rosellini, Calamai 6, Malquori, Manetti, Narviciute 6, Lucchesini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

LA GARA - Il sogno, se mai di sogno si può parlare, dura metà partita nella quale la Scotti tiene testa all'imbattuta capolista, poi, come logica vuole, la Reyer Venezia schiaccia il piede sul gas e vince 78-58 chiudendo così imbattuta la prima metà di campionato. L'Use Rosa, da parte sua, esce dal Taliercio a testa alta dopo una gara alla quale si era presentata col solo obiettivo di fare passi in avanti su alcuni aspetti sui quali la squadra aveva mostrato lacune. E, da questo punto di vista, le risposte sono arrivate e così l'Use Rosa va alla sosta natalizia sì con un ultimo psoto in classifica che ci stava, ma con la voglia di continuare a perseguire fino in fondo alla ricerca dell'obiettivo salvezza.