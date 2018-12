L'Use Basket si impone 87-56 sulla Virtus Siena. La prossima sarà il derby con la Fiorentina

LA GARA - L'Use Computer Gross si regala e regala al proprio pubblico un bel Natale. La squadra di coach Bassi supera infatti nettamente la Virtus Siena per 87-56 e torna così a far festa al Pala Sammontana dopo un'astinenza che durava dallo scorso 13 ottobre. Ma, al di là del dato, è soprattutto importante come la squadra lo fa, ovvero con una prova senza sbavature e con una prestazione difensivamente importante, come testimoniano gli appena 56 punti subiti. Inutile dire che, se l'obiettivo di tornare a vincere in casa è stato raggiunto, per capire se anche quello di trovare finalmente continuità è centrato bisognerà attendere i prossimi turni, ma è indubbio che, dopo il ko interno con Alba, la squadra ha saputo rialzare in modo deciso la testa dando segnali confortanti.