“Sembra che alla fine abbia prevalso la ragione e che il Governo abbia ascoltato le nostre giuste ragioni. Se le informazioni sono corrette avremo una nuova proroga sul 29 1 quater. Questo significa che gli Ncc dal 1 gennaio non avranno l'obbligo di rientrare alla propria rimessa dopo aver effettuato il servizio. E' una notizia positiva. Infatti 2mila aziende toscane non saranno costrette a chiudere. Ma ancora non basta.”

Così Giorgio Dell'Artino, presidente di Azione Ncc, commenta le indiscrezioni sullo stralcio della norma che prevedeva una stretta per gli Ncc.

“Ci auguriamo che adesso Parlamento e Governo abbiano la forza e il coraggio per arrivare finalmente alla riforma organizzata del trasporto pubblico non di linea rispondendo alle necessità degli utenti e di tutti gli imprenditori garantendo un mercato aperto, libero ed efficiente.”

Fonte: Ufficio Stampa

