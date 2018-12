Prato, investe un pedone e fugge: individuato dalle telecamere

Un pirata della strada 31enne è stato individuato e denunciato dalla polizia municipale dopo che giovedì, a Prato, ha travolto con la sua auto un pedone senza poi fermarsi a prestare soccorso. L'incidente si è verificato in Piazza del Mercato Nuovo, il pedone, un 34enne, è stato portato al pronto soccorso e ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. La polizia municipale ha subito raccolto informazioni dai testimoni e individuato delle telecamere di videosorveglianza che avevano documentato il transito del veicolo fuggito riuscendo così s coprire il pirata della strada. Per il 31enne è scattata la denuncia per omissione di soccorso e lesioni colpose, oltre al ritiro e sospensione della patente e al sequestro dell'autovettura. "Voglio ringraziare la polizia municipale per il lavoro svolto - sottolinea il sindaco di prato Matteo Biffoni in una nota - e anche tutti i cittadini che con senso di responsabilità hanno dato la propria testimonianza per individuare il responsabile dell'incidente".

