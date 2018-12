Progetto per il nuovo stadio Castellani, il sindaco Barnini su Facebook: "Calma e gesso!"

"Facciamo chiarezza. Venerdì mattina 21 dicembre una rappresentanza dell'Empoli F. C. (Francesco Ghelfi e Rebecca Corsi) insieme a dirigenti del gruppo Pessina costruzioni hanno depositato in Comune la proposta di project financing sullo Stadio Castellani. Come abbiamo sempre detto questo passaggio era quello indispensabile per poter passare dal livello "sono solo chiacchiere" a quello "vediamo le carte".

Adesso, lo dico ai soggetti interessati ma più in generale a tutti i cittadini potranno essere davvero valutati i contenuti del progetto tenendo conto di tutti gli aspetti già indicati dall'amministrazione nei tre anni passati. Quindi come si dice a Empoli : calma e gesso! Che si parli di viabilità, di atletica, di mercato, di verde ecc ecc ogni contenuto verrà esaminato con attenzione e partecipazione.



Credo però che si possa esprimere soddisfazione per il fatto che non esiste un'altra città in Italia con poco meno di 50 mila abitanti che può discutere al pari delle grandi città capoluogo di un'opportunità di sviluppo e investimento proveniente dalla squadra di calcio. Mangiamo tutti tranquilli il panettone e dopo avremo ampiamente modo di riparlarne. Buona domenica!

Con questo post sulla propria pagina Facebook il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha commentato la presentazione in Comune del progetto del nuovo stadio Carlo Castellani da parte dell'Empoli Calcio. La proposta fatta dalla società calcistica verrà analizzata dall'amministrazione, sopratutto nei punti portati avanti negli ultimi tre anni: viabilità, pista di atletica, verde pubblico e mercato cittadino. Il sindaco predica calma e rimanda tutto a dopo le vacanze natalizie. In attesa del 2019 e in vista delle prossime elezioni comunali.

