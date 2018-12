Tempi di attesa, l'assessore regionale Saccardi presenterà la nuova delibera

Nel luglio scorso, la Regione aveva destinato 10 milioni alle aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie per la messa a punto di programmi straordinari per il contenimento dei tempi di attesa, dando come scadenza la fine del 2018.

Ogni azienda ha stilato il proprio programma. Ora, con una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e approvata nei giorni scorsi dalla giunta, la Regione impegna ciascuna azienda a realizzare gli interventi programmati per l'abbattimento dei tempi di attesa per i ricoveri programmati chirurgici e le prestazioni ambulatoriali.

I contenuti della delibera verranno illustrati dall'assessore Stefania Saccardi nel corso di una conferenza stampa fissata per giovedì 27 dicembre, alleore 13, nella Sala stampa Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

