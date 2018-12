Ventunenne si toglie la vita con un'arma da fuoco: sui social il ricordo degli amici

Un ventunenne si è tolto la vita con un'arma da fuoco. Il corpo del giovane è stato ritrovato ieri sera alle 21:30, dopo che del giovane non si avevano più notizie da alcune ore. Il ragazzo è stato trovato con la geolocalizzazione del cellulare e sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e i carabinieri.

Non sono noti i motivi che hanno portato il giovane a compiere questo gesto. L'amara scoperta ha sconcertato i tanti amici del 21enne che è stato tributato con un ultimo saluto da tante foto e ricordi affettuosi suoi social network.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

