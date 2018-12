Volterra, per le festività natalizie arriva la musica delle Apparenti Stonature

In occasione delle Festività Natalizie, il Museo Diocesano di Arte Sacra (Chiesa di Sant'Agostino, P.zza XX Settembre) in collaborazione con l'Associazione Vademecum , la Contrada Sant’Agnolo e il Centro Commerciale Naturale, è lieto di ospitare il gruppo musicale delle "Apparenti Stonature", gruppo formato da 25 membri tra operatori, pazienti e volontari con l'obiettivo di diffondere il valore formativo della Musica come punto di dialogo, incontro, integrazione fra normalità e follia, tra benessere e sofferenza.

Il gruppo infatti, nato nel 2002 presso il Centro Diurno della UFSMA- Unità Funzione salute Mentale -di Volterra, e oggi diretto dal M° Luigi Mattiello, ha cominciato l'attività corale come attività riabilitativa, per poi diventare portavoce della necessità umana di arricchimento interiore, tramite indispensabile del valore universale di comunicazione e conoscenza fra uomini.

Venerdì 28 Dicembre Vi aspettiamo quindi alle 16,30 presso il Museo Diocesano…sarà un pomeriggio di festa, perché al termine dell’esibizione del coro presso il Museo, ci sposteremo in Via Nova (Via Gramsci, in prossimità dell’installazione della Luna), dove le letterine inviate a Babbo Natale nella cassettina, saranno lette e premiate da una giuria di dotti volterrani.

Seguirà un brindisi, per salutare “l’Anno che Fu..”…e condividere i momenti che ognuno di noi ha nel cuore, di gioie, di melodie, di pause, di… “Apparenti Stonature” della Vita

