I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale sulla 4 corsie Aurelia, in prossimità del bivio per Cupi-Magliano in Toscana. Una autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada e le due persone a bordo sono state prese in carico dal personale sanitario del 118. Una persona risulta deceduta, mentre l'altra è rimasta ferita. Sul posto anche la Polizia di stato.

