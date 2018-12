Avis Capannoli, nuova casa nella sede della Pubblica Assistenza

Verrà inaugurata sabato 29 dicembre, ore 10.30, la nuova sede di Avis Capannoli. Una nuova casa che sarà nella stessa sede della Pubblica Assistenza di Capannoli, proprio a sottolineare quella vicinanza e collaborazione che c’è sul territorio tra le due associazioni.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Capannoli, Arianna Cecchini insieme al vice presidente di Avis Toscana, Luciano Franchi e il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini.

La nuova sede – secondo Sergio Gherardini, storico presidente della sezione di Avis Capannoli - rappresenta un tentativo di crescita dell’associazione sul territorio. La presenza accanto alla Pubblica Assistenza non può che innescare una collaborazione virtuosa che porterà all’aumento dei donatori e donazioni. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale per il sostegno.

Si ricorda che per donare occorre essere in buona salute, essere maggiorenni e pesare più di 50kg. Per informazioni www.avistoscana.it, Avis Capannoli Tel 328/3849933

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Capannoli