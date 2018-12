Bilancio 2019-21, il Comune di Montelupo incontra le parti sociali

Il bilancio 2019-2021 andrà in approvazione del consiglio comunale di Montelupo Fiorentino prima del 31 dicembre, nella riunione prevista per il prossimo 28 dicembre. Una scelta questa che facilita la gestione amministrativa dell’ente oltre ad avere ripercussioni positive in termini di possibilità di assumere nuovo personale.

Prima dell’approvazione definitiva l’amministrazione comunale è solita presentare la manovra economica alle parti sociali al fine di illustrare le scelte fatte, le ragioni che le hanno determinate, oltre ad accogliere possibili indicazioni e suggerimenti.

Nei giorni scorsi, l’assessore al bilancio, Lorenzo Nesi, ha incontrato i rappresentanti di Confcommercio, Cisl, Cgil, Spi-Cgil e CNA. Un confronto proficuo, occasione di una presentazione complessiva delle politiche di mandato, ha riguardato le seguenti tematiche.

Tributi e tariffe. Anche per il 2019 è stato deciso di mantenere uguali all’anno precedente tutte le imposte e tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale. Una scelta che viene reiterata dal 2015, ultimo anno in cui sono stati ritoccati gli importi; nel 2018 l’Amministrazione aveva aumentato le soglia di esenzione per l’addizionale Irpef. Riguardo alla TARI, non essendo stato ancora approvato il piano economico finanziario dell’ambito della Toscana Centrale, si rimanda a un momento successivo la discussione.

Rivitalizzazione del centro cittadino. Il progetto “Montelupo al Centro” sta dando i suoi frutti con 27 nuove attività che hanno aperto e altre che stanno continuando a chiedere di poter beneficiare delle agevolazioni per l’ultimo anno previsto dal progetto. L’investimento fatto dall’amministrazione supera i 217.000 euro ed è destinato ad aumentare. Accanto alla manovra economica sono poi stati previsti interventi strutturali, l’ultimo dei quali in ordine di tempo è la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e monumentale.

Sicurezza. Anche nel 2019 sono previsti ulteriori interventi finalizzati a migliorare la sicurezza intesa in senso lato: urbana, stradale e di difesa idraulica.

Investimenti. I principali investimenti per i prossimi anni riguarderanno: la realizzazione di una ulteriore rotonda sulla SS67, le piste ciclabili, la valorizzazione della villa Medicea dell’Ambrogiana, l’efficienza energetico degli edifici pubblici (scuola Margherita Hack e palazzo comunale), la realizzazione di una nuova copertura per il PalaBitossi (per cui sono previsti 170.000 euro), l’avvio della cittadella dei saperi, un progetto realizzato in partnership pubblico-privata col gruppo Colorobbia, l’uso pubblico del belvedere del Castello.

In merito agli aspetti trattati le associazioni di categoria si sono proposte per sviluppare assieme all’amministrazione comunale progetti finalizzati alla valorizzazione della villa e alla possibilità di attrarre finanziamenti europei. I sindacati hanno chiesto, invece, al comune un impegno a lavorare alla creazione di una Casa della salute a Montelupo.

Infine, è stata anche condivisa la politica sul personale portata avanti dall'amministrazione di Montelupo durante questo mandato amministrativo, tesa alla valorizzazione della professionalità dei dipendenti, al miglioramento del benessere organizzativo e alla particolare attenzione nel reclutamento delle risorse umane.

A fine novembre è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo del personale dipendente che, tendo conto delle indicazioni della normativa nazionale, interviene per disciplinare nel dettaglio le progressioni di carriera, le indennità per lavori di particolare responsabilità (ad esempio chi maneggia denaro), l’attribuzione di un’integrazione al premio di produttività per il 10% dei dipendenti che hanno ottenuto la valutazione più alta.

Quanto stabilito nell’accordo è finalizzato a garantire i criteri di selettività, valutazione e premialità al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema e di valorizzare i dipendenti più meritevoli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - ufficio stampa

