Capodanno a Livorno, Bobo Rondelli in concerto alla Terrazza Mascagni

Sarà Bobo Rondelli ad aprire la tradizionale festa di Capodanno livornese alla Terrazza Mascagni. Il cantautore salirà sul palco alle 22 per proporre una performance musicale ironica e irriverente insieme a Simone Padovanì, Claudio Laucci, Matteo Pastorelli, Valerio Fantozzi e Steve Lunardi. In scaletta brani storici del suo repertorio, alcune canzoni dell’ultimo disco “Anime Storte” e una selezione di cover scelte per l’occasione.

Poco prima della mezzanotte Rondelli e la sua band lasceranno il posto ai mattatori del countdown party: Roberto Giannoni di Radio Stop, insieme alla Drag Queen Regina Miami, i vocalist Sara Angelini e Tommy Di, il gruppo di ballerini ed animatori, e l’ospite d’eccezione Ivan Cattaneo, da poco reduce dalla trasmissione Grande Fratello VIP di Canale 5. Vera e propria icona musicale, Ivan Cattaneo proporrà al pubblico accorso alla Terrazza Mascagni un repertorio festoso e divertente tratto dai suoi 40 anni di carriera, dove troveranno spazio i celebri riarrangiamenti delle hit italiane anni settanta “Una zebra a pois” e “ Nessuno mi può giudicare”.

“Come da tradizione il Capodanno livornese propone nello splendido scenario della Terrazza Mascagni un programma unico capace di soddisfare più “palati”: andiamo dalla poesia in musica del nostro Bobo Rondelli fino alla spensieratezza assoluta di Ivan Cattaneo. Un mix salutare e accogliente per chi vorrà salutare con noi questo 2018. Fil rouge della serata sarà infatti la straordinaria capacità livornese di fare festa, trascinati da quella lucida saggezza che ci impone di saper godere a pieno di ogni momento di felicità e leggerezza” così Francesco Belais, assessore alla cultura, a commento.

