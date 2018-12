Capodanno a Siena, i parcheggi diventano gratuiti

Parcheggi gratuiti a Siena per la notte di Capodanno. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta comunale in cui si stabilisce di offrire la sosta gratuita ai visitatori del centro storico in occasione dei festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo, per tutti i mezzi nei posteggi gestiti da Siena Parcheggi, dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle ore 7 del primo gennaio 2019.

<<La volontà di questa Amministrazione è quella di andare incontro il più possibile a cittadini e visitatori per far vivere al meglio il periodo delle feste>>, commenta Alberto Tirelli, assessore al Turismo e Commercio. <<Per il prossimo 31 dicembre abbiamo realizzato un cartellone di eventi adatto a tutti che culminerà nel grande concerto di Alex Britti in piazza del Campo: per permettere di godersi al meglio la serata di Capodanno abbiamo deciso di rendere gratuiti i parcheggi come invito a trascorrere San Silvestro nel centro storico di Siena>>, conclude Tirelli.

Sarà infatti una notte nel segno della musica, del divertimento e della festa per tutti. Ad aprire la serata in Piazza del Campo alle ore 21.15 saranno i Deschema, band senese protagonista anche a Sanremo Giovani 2018. Poi salirà sul palco Alex Britti con il ritmo unico dei suoi famosissimi brani come Solo una volta (o tutta la vita), Mi piaci, Una su un 1.000.000, La Vasca e 7.000 Caffè. Le hit del cantautore romano accompagneranno il pubblico di piazza del Campo fino all’immancabile count down per salutare l’arrivo del 2019. La notte più lunga dell’anno andrà ancora avanti con gli 80 Febbre e tanta musica da ballare e da cantare. E per tutta la serata si alterneranno le esibizioni della scuola Badabam di Siena con danze ad alta quota su tessuti e trapezi.

Non sarà solo la conchiglia a ospitare eventi da non perdere perché già nel pomeriggio (dalle ore 18.45) le vie e le piazze si animeranno con i Bandainhos, piccoli musicisti di Colle Val d'Elsa che propongono un repertorio di percussioni brasiliane. Le altre piazze coinvolte nella festa di Capodanno sono: Piazza del Mercato con il ritmo sfrenato dello swing grazie a Ivy & The Bounce Band e la presenza dei ballerini di Lindy Hop, Blues & Balboa, con DJ Portofino, della scuola di ballo “Swing Mood” (dalle 21.30, ingresso libero). Piazza Indipendenza con i Parranda Groove Factory, un ensemble composto da un bassista e otto percussionisti, che mescola i ritmi carioca del samba con una componente elettronica per uno spettacolo arricchito da videoproiezioni, effetti visivi, costumi e coreografie (alle 22.30, ingresso libero). In Piazza Tolomei sonorità caraibiche, salsa, merengue, mambo e bachata con i Mambo Kids, una delle band più originali della Toscana all’insegna del puro ritmo (dalle 22,30, ingresso libero). Un evento suggestivo animerà il Foyer del Teatro dei Rinnovati con gli Oblivion Tango in una Milonga di Capodanno elegante e sensuale, con la partecipazione dei migliori tangheri e la musica di Tj Alessandro Francini (dalle 22.30, ingresso a pagamento fino ad esaurimento posti).

Gli appuntamenti di Capodanno sono realizzati grazie ai main sponsor Banca Mps e Nannini, al sostegno di Siena Parcheggi, Simply (Etruria Sma), Estra, Siena Ambiente, Chianti Banca, Conad del Tirreno, Fondazione Bianca Piccolomini, Banca Mediolanum e la collaborazione di Pro+ Associazione Propositivo.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena