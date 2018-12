Concerto di Santo Stefano con La Calamita a Fucecchio

Anche quest’anno torna un appuntamento da non perdere per la comunità di Fucecchio: il consueto concerto natalizio “Di suoni in..canto” organizzato dall’Associazione “La Calamita Onlus” presso il Santuario di Santa Maria delle Vedute a Fucecchio. Nell’ormai tradizionale concerto, che si terrà alle ore 15,30 di mercoledì 26 dicembre 2018 sotto la direzione artistica del Maestro Fabrizio Berni, si esibiranno al pianoforte quattro dei suoi migliori allievi: Greta Giada Giannini, Francesco Barducci, il giovane compositore Guglielmo Giannini e Pierpaolo Buggiani, il pianista dodicenne già apprezzato protagonista di diversi concerti dentro e fuori regione e vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali. I giovani musicisti proporranno un ricco repertorio che spazierà da brani di compositori come Bach, Chopin, Liszt fino ad autori come Debussy, Berkovic e Gershwin. Il pomeriggio in musica sarà impreziosito anche dalle splendide voci del soprano fucecchiese Marcella Gozzi e di tre componenti del coro “Insieme per caso”, Ilaria Savini, Lindita Adalberti e Chiara Benedetti che si cimenteranno nell’interpretazione di brani della tradizione natalizia e non solo.

Appuntamento, quindi, mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 15,30 presso il Santuario di Santa Maria delle Vedute a Fucecchio per passare insieme un pomeriggio all’insegna della buona musica e del bel canto senza dimenticare che in occasione delle feste natalizie anche la solidarietà è importante; infatti come di consueto, le offerte raccolte andranno a sostegno del Centro di Aggregazione “La Calamita”.

Fonte: La Calamita - Ufficio stampa

