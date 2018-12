Consiglio comunale a Capraia e Limite: si parlerà di bilancio e pista ciclopedonale

Il Sindaco Alessandro Giunti ha convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno venerdì 28 dicembre 2018 alle ore 21,00 presso la sede comunale di Piazza VIII Marzo 1944 n. 9.

Sarà possibile visionare la diretta streaming della seduta collegandosi al sito del Comune. Questi i punti all'ordine del giorno:

1. ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018- 2020, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE. RATIFICA

2. BILANCIO DI PREVISIONE 2018-20: 3° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (GM N. 139/2018) - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

3. ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021.

4. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021

5. APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE ORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE EX ART.20 D.LGS. N. 175/2016

6. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE (O CICLOPEDONALE) IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 SUL FIUME ARNO DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI DI MONTELUPO FIORENTINO E CAPRAIA FIORENTINA. ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, IL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO, IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

7. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTELUPO FIORENTINO E CAPRAIA E LIMITE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONALE (ART. 30 D.LGS. N. 267/2000) - RINNOVO

8. REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO ED ALTRI BENEFICI. ADOZIONE

9. PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2019-21-ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA ALL'IMMOBILE IDENTIFICATO ALLA SCHEDA 1/2019 AI SENSI DELLA L.R. 8/2012

10. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 152 DEL D.LGS. 267/2000

Fonte: Comune di Capraia e Limite

