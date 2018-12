Tra Corea e Shangay un nuovo parco pubblico a Livorno

L’area di via Firenze tra via Mastacchi e il campo sportivo, vedrà sorgere un nuovo parco pubblico con spazio giochi e palco attrezzato. La giunta ha infatti approvato il progetto definitivo dell’intervento per una spesa di 550mila euro. In precedenza l’area era utilizzata da un’azienda di trasporti come parcheggio autoarticolati.

“Prosegue il nostro lavoro per il potenziamento delle aree verdi cittadine, per aumentare la disponibilità di spazi di relazione attrezzati all'aria aperta e di aree giochi per bambini. Il nuovo parco andrà a valorizzare l’ingresso nord alla città, creando un punto di incontro e socializzazione tra i quartieri Corea e Shangay a beneficio delle famiglie residenti e dei loro bambini” così Alessandro Aurigi, assessore a urbanistica e lavori pubblici, a commento.

Il progetto prevede per quest’area di circa 400 mq un percorso pedonale con panchine ombreggiato da un filare di cipressi nel tratto di confine con il cimitero della Congregazione Olandese-Alemanna. Il camminamento confluirà poi nello slargo alle spalle del supermercato Conad dove sarà realizzata una piazza pavimentata a forma di stella marina, preceduta da un’area dedicata ai più piccoli. Quest’ultima sarà caratterizzata dal grande pavimento antitrauma a forma di pesce sopra il quale i bambini potranno trovare una struttura gioco di notevoli dimensioni con arrampicate, ponti, reti scivoli e dondoli inclusivi. Completerà infine il parco, lato nord, un’area a forma di conchiglia con un palco di 50 cm ideale per piccole piccole rappresentazioni teatrali e musicali.

“A garanzia della sicurezza e del decoro di questo nuovo spazio pubblico - precisa Aurigi - abbiamo scelto di recintarlo e tenerlo aperto solo di giorno, come già sperimentato con successo in altri parchi cittadini”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

