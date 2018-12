Radio Lady in diretta in piazza della Vittoria, passa a fare i tuoi auguri!

Una vigilia di Natale all'insegna della radio: Radio Lady 97.7 scende in piazza e lo fa nel cuore di Empoli. Oggi, lunedì 24 dicembre, dalle 15 alle 19, tutti gli speaker della radio più famosa di Empoli saranno in piazza della Vittoria e vi aspettano per un brindisi e, perché no, per un regalo.

Serena Franceschin, Cristina Ferniani, Irene Rossi, Patrizia Dimitrio ma anche Marco Vigiani, Freddy Lavezzo, Emiliano Geri, Gordon Baldacci, Michela Renaldini e tutti gli amici di Radio Lady (tra cui la redazione di gonews.it...) saranno live con un palco apposito in piazza, con la regia di Emiliano Freschi.

Se non siete a Empoli e volete partecipare potete ascoltare il live sul sito o alla radio, ma se invece siete nel Giro per gli ultimi regali, passate da piazza della Vittoria e fate i vostri auguri live! Vi aspettiamo in piazza, accorrete numerosi e buone feste!

Qui potete trovare pure la diretta video.

