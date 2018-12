Droga, M5S Pontedera: "Servono attenti verifiche a livello locale"

Siamo doverosamente rimasti al di fuori dal penoso teatrino politico che si è animato sulle cronache e conseguentemente sui social in seguito alla notizia della prematura scomparsa di un nostro concittadino la cui vita si è spenta miseramente nel bagno di un bar il sabato prima di Natale.

La droga non è solo un fatto privato, la droga è una piaga sociale, un fenomeno cosi diffuso all’interno della nostra società che sembra non risparmiare nessun territorio. Di droga si muore, oggi come ieri, e l’uso di droga è molto diffuso anche nella nostra città anche se i riflettori paiono accendersi ad intermittenza, solo in occasione di eventi cosi tragici.

Negli ultimi anni si contano decine di sequestri di partite di droga nella nostra città, le forze dell'ordine ci dicono dei numerosi posti fissi dove a qualunque ora del giorno e della notte si può trovare il pusher di turno, cittadini allarmati segnalano spesso siringhe rinvenute in luoghi pubblici frequentati dai ragazzi. C'è offerta perché la domanda è altissima soprattutto tra i giovani.

Occorre ripensare questo modello e riprogettare la città rendendola a misura dei nostri giovani. I nostri ragazzi hanno bisogno di luoghi di aggregazione sani. Urge porre al centro della nostre scelte un autentico rinnovamento dei valori e dei messaggi che trasmettiamo ai giovani, un ripensamento dell'offerta culturale di questa città, in grado di favorire l'aggregazione dei giovani, stimolandone una partecipazione attiva ed integrata verso una Pontedera a misura dei giovani, una Pontedera capace di scommettere sul loro protagonismo attivo perché l’uso di droghe è sempre una rinuncia ad un impegno attivo , una sorta di ripiegamento su stessi e di fuga dalla realtà.

Abbiamo il dovere di chiedere una attenta verifica della situazione locale per capire se si fa abbastanza per prevenire la diffusione di droghe fra i giovani , se si fa abbastanza per combattere questo fenomeno sul versante del contrasto allo spaccio , se si fa abbastanza dal punto di vista delle attività dei servizi a ciò deputati come il Servizio Dipendenze della Azienda sanitaria della nostra zona che di questo problema si dovrebbe occupare non solo in termini di assistenza medica ma anche in termini di riabilitazione sociale di questi ragazzi. Dobbiamo chiedere se si fa abbastanza per assistere le famiglie coinvolte in questo drammatico problema, e infine se si fa abbastanza per prevenire l’uso di tutte le sostanze stupefacenti , legali e illegali, il cui consumo è cosi diffuso e cosi drammatico per la nostra città e la nostra collettività.

M5S Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera