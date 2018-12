Due grandi panettoni donati ai bambini della Casa famiglia San Paolino

Due grandi panettoni per i bambini della Casa famiglia San Paolino. È il regalo dell’associazione Borgognissanti agli ospiti della struttura di proprietà del Comune gestita da Caritas. Alla consegna erano presenti, tra gli altri, il sindaco Dario Nardella, l’assessore al Welfare Sara Funaro, il presidente dell’associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba, il direttore della Caritas diocesana Alessandro Martini, il responsabile della struttura Marzio Mori e alcuni dipendenti.

“Ormai sono dieci anni che portiamo avanti questa bella tradizione degli auguri di Natale alle mamme e ai bambini della Casa famiglia San Paolino - ha detto il sindaco Nardella -, una struttura del Comune gestita da Caritas che serve ad accogliere persone fragili, tra cui anche donne che magari hanno subito maltrattamenti, per dare loro una speranza e un’opportunità di vita, per consentire loro di camminare con le proprie gambe”. “Grazie all’associazione dei commercianti di Borgognissanti - ha continuato il sindaco - che ringrazio di cuore perché, non solo a Natale, ma in molti altri momenti dell’anno, fa tante iniziative di solidarietà. Questo è il cuore di Firenze, una città capace di fare tanto bene, di accogliere e realizzare molti progetti di solidarietà, che a Natale si vedono di più, ma ci sono tutto l’anno”.

“Trascorrere qualche ora della vigilia di Natale con le mamme e i bambini ospitati nella Casa famiglia San Paolino è ormai una tradizione - ha detto l’assessore Funaro -. É un appuntamento bello reso possibile dalla preziosa collaborazione dell’associazione Borgognissanti, che a Natale e Pasqua addolcisce la festa ai piccoli ospiti”.

La Casa famiglia San Paolino, di proprietà dell’amministrazione comunale, è gestita dalla Caritas e ospita su tre piani, donne con bambini, anziani e uomini. È una delle strutture principali nelle quali si realizza un percorso temporaneo di accompagnamento all’autonomia abitativa e lavorativa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze