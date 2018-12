Emma Villas, nuovo arrivo: è ufficiale, ecco Savani

In rinforzo all'Emma Villas Siena, direttamente da Verona, l’azzurro del bronzo di Londra 2012 Cristian Savanivestirà la maglia biancoblu della Emma Villas Siena con effetto immediato.

L’esperienza di Savani va a colmare un posto vuoto lasciato dallo schiacciatore trentino Michele Fedrizzi, andato in forza alla Monini Spoleto militante in Serie A2.

Savani, classe 1982, ha alle spalle venti anni di esperienza di pallavolo di altissimo livello. Sedici anni in maglia azzurra di cui 233 presenze, 2 ori, 2 argenti europei, medaglia di bronzo e di argento alla World League del 2003 e del 2004 e 1 bronzo alla Grand Champions Cup.

Le sue dichiarazioni all’arrivo: “Spero di essere di aiuto alla Emma Villas Siena per potersi salvare dalla retrocessione poiché sarebbe un peccato che una piazza così seria ed importante dovesse uscire dalla A1. Il mio obiettivo è dunque quello di venire a Siena per mettere a disposizione la mia esperienza e dare il 110% per contribuire a questa impresa.”

Fonte: Ufficio stampa

