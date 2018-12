Fiorentina-Parma e Il Bisonte-Filottrano, promozione speciale di Santo Stefano

Grazie all’accordo con Acf Fiorentina, nel giorno di Santo Stefano sarà prevista una gustosa promozione per i tifosi viola che dopo aver assistito al match fra Fiorentina e Parma al ‘Franchi’ (fischio d’inizio ore 15), vorranno attraversare la strada e venire al Mandela Forum per godersi il match fra Il Bisonte Firenze e Lardini Filottrano, in programma alle 17. In pratica, presentandosi al botteghino del Mandela Forum con il biglietto di Fiorentina-Parma o con l’abbonamento alla Fiorentina (e con un documento di riconoscimento) l’ingresso per assistere al match de Il Bisonte costerà solo cinque euro invece dei canonici dodici.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze