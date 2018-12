Gesù nella spazzatura nel presepe 'antiruspa' di don Zappolini, Salvini: "Roba da matti"

L'iniziativa di don Armando Zappolini fa discutere il mondo cattolico e politico, e Matteo Salvini risponde. Il parroco di Perignano (Casciana Terme Lari), da sempre attento ai fenomeni migratori e alle politiche sociali, ha messo su una vera e propria provocazione per il Presepe del 2019: Gesù Cristo è in mezzo alla spazzatura. La capanna è un contenitore nero e dentro ci sono gli 'scarti' raffigurati da Gesù, Giuseppe e la Madonna.

La parola 'scarti' è stata usata anche da don Zappolini, che fa della graffiante ironia la sua arma migliore. "Il nostro presepe ce lo distrugge chi sale sulle ruspe e chiede di fare il presepe nelle scuole. Mandano via tutti, nei loro presepi ci sono solo le bestie" è quanto afferma il parroco, senza alcun pelo sulla lingua. D'altronde la scritta che campeggia sul presepe è piuttosto chiara: 'Volete trovare Gesù? Cercatelo nella spazzatura'.

Non potevano mancare le reazioni politiche, in questo caso la vicenda ha avuto rilevanza nazionale e il ministro dell'Interno ha detto la sua. Salvini si è affidato ai social dopo essersi sentito chiamato in causa. "Pensavo di aver visto tutto. Questo prete mette Gesù... nella spazzatura, contro 'le ruspe nei campi Rom, i porti chiusi, la gente abbandonata'. Roba da matti", scrive il leader della Lega su Twitter, "Forse, più che fare il sacerdote doveva mettersi in politica. Chissà se i parrocchiani sono contenti".

