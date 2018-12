Tragedia per la Vigilia a Empoli: incidente mortale sulla SS67

La Vigilia di Natale fa registrare una triste notizia sulle strade di Empoli. In via Tosco Romagnola, all'incrocio con via Cherubini, un uomo di San Miniato ha perso la vita dopo un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto per motivi ancora da chiarire ma si è verificato alle ore 19 circa di oggi, lunedì 24 dicembre.

Massimo Ferrini, questo il nome della vittima, era alla guida della sua moto quando è entrato in collisione con un carro attrezzi. Sul posto è intervenuta un'automedica oltre a un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli, ma non c'è stato subito niente da fare per Ferrini, deceduto sul colpo. Erano presenti anche i carabinieri di Empoli per ricostruire la dinamica.

Tutte le notizie di Empoli