Furgone contro auto a Santa Maria a Monte, 24enne in ospedale

Un 24enne è rimasto ferito in un incidente a Santa Maria a Monte. Verso le 20 di oggi, lunedì 24 dicembre, un giovane e un 40enne si sono scontrati in via Valdinievole Sud nel comune di Santa Maria a Monte, vicino al confine con Bientina e Calcinaia. Il 24enne era alla guida di un furgoncino, l'altro invece guidava un suv.

L'impatto è stato violento, tanto che il 24enne ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuta una ambulanza della misericordia di Montecalvoli che ha portato in codice giallo il ragazzo a Cisanello; ferito in modo lieve anche il 40enne. Presenti anche i carabinieri di Pontedera, che hanno ricostruito il sinistro: pare che il furgone si stesse immettendo in strada quando è sopraggiunta l'auto ed è avvenuto lo scontro.

