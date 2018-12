Publiacqua informa i cittadini del Comune di Scandicci che l’intervento sulla rete idrica programmato per questa mattina alle ore 6.00 e che comportava l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in via Pantin (da via Leocavallo a via Rialdoli), via Cilea, Condominio via Donizetti ai civici 60/72, è terminato alle ore 9.00 con conseguente ripristino del normale servizio.

Fonte: Ufficio stampa

