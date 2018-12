Lavori a Santa Croce, cambia la viabilità in zona industriale

Comunicazioni di servizio da Santa Croce sull'Arno: dalle ore 8:00 di giovedì 27 dicembre 2018 e fino ad ultimazione dei lavori, prevista entro mercoledì 2 gennaio 2019, per allaccio di nuova fognatura industriale, é istituito il senso unico di marcia, nel tratto di via Sant'Andrea compreso tra via Sardegna e via Lombardia, con circolazione consentita esclusivamente in direzione Centro. I veicoli circolanti verso la zona industriale saranno deviati lungo il percorso formato da via Sardegna e via di Ripa.

