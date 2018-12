Livornesi nel mondo, incontro con gli 'ambasciatori' della città

L’Amministrazione comunale di Livorno promuove la rete dei tanti cittadini livornesi “di talento” che lavorano e soggiornano fuori città, sparsi per l’Italia, l’Europa, gli altri continenti.

Concittadini che promuovono l’immagine di Livorno nel mondo, e che vogliono mantenere vivo e attivo il proprio legame con la città d’origine.

Figure che con le loro idee ed esperienze possono contribuire alla crescita, all’innovazione e allo sviluppo della città.

Anche nella prospettiva di costruire occasioni per un ritorno, temporaneo o definitivo, a Livorno.

Una rappresentanza di “Ambasciatori e Ambasciatrici di Livorno” sarà ricevuta a Palazzo Comunale giovedì 27 dicembre alle ore 12 in Sala delle Cerimonie.

Saranno la vicesindaco Stella Sorgente e l’assessore alla cultura Francesco Belais ad accogliere, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, i “talenti” che in questi giorni si trovano in città per trascorrere le feste.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

