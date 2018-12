Natale in città a Pistoia con il videomapping

Proseguono gli appuntamenti con il calendario Natale in città, promosso dal Comune di Pistoia in collaborazione con numerosi enti e associazioni.

Mercoledì 26 dicembre alle 16.30 nella chiesa di San Bartolomeo si terrà il concerto del quartetto Amena musica da camera per fiati, a cura della Filarmonica Borgognoni.

Giovedì 27 dicembre, alle 9, al Museo Marino Marini, in corso Silvano Fedi, è in programma il campus invernale sul tema Cavalli preziosi di Marino Marini, laboratorio correlato alla mostra Presepe d'artista.

Mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre, dalle 18 alle 24, si rinnova lo spettacolo di videomapping alla chiesa di San Filippo, in piazza del Duomo, in piazza san Bartolomeo e in piazza Giovanni XXIII. L'evento è curato dall'associazione Spichisi.

Prosegue con ingresso gratuito, nelle sale Affrescate del Palazzo comunale, in piazza del Duomo, la mostra Divine Creature, un'esposizione fotografica sul tema della disabilità vista attraverso l´arte pittorica sacra. Mercoledì 26 dicembre, apertura prevista dalle 16 alle 18; giovedì 27 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio e la ruota panoramica in piazza san Francesco sono aperte da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13, nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 e la sera dalle 21 alle 24. Sabato e domenica sono aperte dalle 10.30 fino a notte, con orario continuato. Fra addobbi e musica natalizia il trenino Pistoia Express porta in giro i più piccoli per i punti principali del centro città.

Fonte: Comune di Pistoia - ufficio stampa

