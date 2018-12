Natale di festa in casa Sesa, vittoria al Trofeo Venio Mancini

Sorride la Sesa al 'Carlo Castellani' di Montelupo Fiorentino. I ragazzi di Moreno Gaini superano il Vitolini di mister Alano Galligani con il risultato di 4-3 aggiudicandosi il "3° Trofeo Venio Mancini", primo titolo ufficiale della lunga stagione di calcio amatoriale. A distanza di un anno dalla sconfitta di Cerreto Guidi, maturata ai calci di rigore contro l'Agraria Ercolani, la Sesa chiude il cerchio alzando finalmente al cielo il trofeo che porta il nome dell'ex presidente del Comitato Uisp Empoli Valdelsa. Sfida ad alto tasso di spettacolarità quella andata in scena a Montelupo, dove i vinciani di Galligani si portano inizialmente sul doppio vantaggio grazie alle reti di Reali e Sabatini. Immediata reazione della Sesa che, già nel primo tempo, perviene al pareggio grazie alla splendida doppietta di un ispiratissimo Capriotti. Nella ripresa la punizione di Turcu e il terzo sigillo personale di Capriotti dirottano il match sui binari preferiti dagli empolesi che si portano sul risultato di 4-2. Nel finale un'autorete rende meno amara la sconfitta di Leoncini e compagni siglando il 4-3 finale che premia la Sesa di mister Moreno Gaini. Prima della finalissima del "Venio Mancini", era andato in scena l'atto conclusivo della "Coppa D'Autunno" che ha visto il netto successo per 3-0 del CDP Sovigliana Vintage nei confronti della Casa Culturale Pinocchio di Sandro Dinice in una sorta di remake della finale di Coppa Amatori del giugno scorso. Grande protagonista del match è stato Nicola Porrino che, con una doppietta, ha regalato il trofeo agli uomini di mister Marco Maestrelli. Il terzo gol per i vinciani è stato siglato da Vignozzi. La giornata prenatalizia che ha visto l'assegnazione dei primi titoli ufficiali della stagione amatoriale Uisp Empoli Valdelsa, è stata l'occasione per non perdere di vista i valori della solidarietà. Il ricavato dell'evento è andato infatti a sostenere l'associazione empolese Onlus Astro, nel progetto di realizzazione del reparto di oncologia estetica all'interno del Centro Donna dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa

