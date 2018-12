Natale, la Banca di Cambiano fa gli auguri col 'Presepe d'Autore'

Sabato 22 alla presenza di presidente Paolo Regini e del Direttore generale Francesco Bosio, si è svolta a Villa Fagan, sede della Banca Cambiano, la quarta edizione del Presepe d’autore.

L'occasione del Presepe d'Autore, è un modo per la Banca di porgere gli Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Sono più di 35 i personaggi, oltre alla Natività, a grandezza naturale, ricavati dipingendo tavole di legno ritagliate a sagoma, che ritraggono personaggi contemporanei, tutti dipinti da artisti del Gruppo Donatello. Tra le nuove sagome del Presepe, quella dei Gonfaloni di Firenze e della Marchesa Bona Frescobaldi.

Durante la mattinata hanno preso la parola il Professor Antonio Paolucci, la Marchesa Bona Frescobaldi, nuova "sagoma" nel Presepe per "Corri la Vita" e ovviamente il nostro Presidente Paolo Regini e il Direttore generale.

“Un modo per fare i nostri auguri per le prossime festività, ha detto il Direttore generale Francesco Bosio porgendo il saluto, ai nostri clienti ed amici, ai quali dobbiamo il successo della nostra Banca. Dopo essere stato il più antico istituto di credito in Italia, nel 2017 la Cambiano è stata il primo caso, a livello nazionale, di uscita dal mondo del Credito Cooperativo per diventare S.p.A. dando l’inizio a lungo cammino che continua rinnovandosi da più di 134 anni. Anche quest’anno siamo qui perché la Banca tiene a sottolineare il valore storico e religioso del Presepe, vero simbolo del Natale e nel contempo a proporne una versione attualizzata. É un presepe che ritrae realisticamente professioni e persone, alcune delle quali qui presenti a rappresentare il tessuto sociale ed economico del territorio nel quale operiamo e dedichiamo la nostra attenzione bancaria, solidale e culturale”.

Gli altri interventi sono stati di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale, Federica Giuliani, Consigliere Comunale, la Club Manager della Fiorentina Women’s FC Laura Paoletti, oltre a Enrico Bandelli e Gianni Oliveti.

Ha concluso la cerimonia all’aperto, Monsignor Marco Viola, Priore della Basilica di San Lorenzo, una benedizione e una Preghiera ispiratrice di Pace.

A fine evento è stata donata ai presenti la pubblicazione “Presepe d’autore 4” edita dalla Collana “Biblioteca della Banca di Cambiano” per l’occasione.

Fonte: Banca di Cambiano - Ufficio stampa

