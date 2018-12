Natale e solidarietà: donazione di Alma Spa a Fondazione Ant

Il 2018 ha segnato un traguardo importante per due realtà come Fondazione ANT e Alma Spa: entrambe hanno infatti compiuto 40 anni di attività, quale simbolo di serietà, dedizione e tenacia.

"Credo di poter dire senza retorica che la nostra realtà aziendale è un po’ come una grande famiglia - afferma Romina Casini - perché se siamo una famiglia è più semplice lavorare uniti ed evitare i contrasti e le incomprensioni, ci si aiuta a vicenda".

Aiuto che l’azienda non ha voluto far mancare anche a Fondazione ANT, oltre alle altre iniziative benefiche portate avanti durante tutto l’anno, donando assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore delle zone di Prato e Calenzano per il giorno di Natale. La donazione di 4000 euro ad ANT sarà impiegata infatti per garantire il servizio di assistenza domiciliare ai pazienti ANT il 25 dicembre: "La possibilità di trascorrere a casa le Feste, con i propri affetti e le persone care è il regalo più bello che un malato di tumore possa ricevere – spiega Silvia Leoni, medico coordinatore sanitario ANT in Toscana – Le nostre équipe sanitarie sono sempre operative, anche nei giorni festivi, per assicurare alle famiglie l’assistenza e le cure necessarie e far sentire il paziente protetto, nel posto che ama di più".

"Donare un Natale migliore a chi è toccato dalla malattia e alla propria famiglia grazie alle cure attente di ANT è un regalo che facciamo soprattutto a noi stessi – ha dichiarato Carla Casini - il modo migliore per festeggiare il compleanno dell’azienda".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calenzano