Natale in vacanza o a casa? Il sondaggio di gonews per le Feste

Se avete già fatto i regali, avete già tutto pronto per il Cenone della Vigilia o per il pranzo del 25 e siete entrati già nello spirito natalizio, questo è il sondaggio che fa per voi. Si parla di Feste nell'ultimo sondaggio di gonews.it del 2018.

La domanda non è né pungente né ficcante, ma per alcuni può suonare 'impegnativa' per quanto semplice. Passerete il Natale 2018 a casa (o meglio, a tavola...) coi parenti oppure avete deciso di prendervi una bella vacanza?

Potete rispondere entro il prossimo lunedì, ovvero il 31 dicembre, sia in home che qui sotto. Intanto, tantissimi auguri di Buone Feste.



Natale 2018, dove lo passerai?

