Pattinaggio, presepi, spettacoli: molti eventi per Natale a Castelfiorentino

Una pista di pattinaggio aperta no-stop con tanti eventi speciali fino al brindisi della notte di San Silvestro. La magica “Via dei Presepi”, canti natalizi e il concerto del coro di San Lorenzo. Un nutrito programma di appuntamenti allieteranno il Natale a Castelfiorentino da domani fino al 31 dicembre. Si comincia appunto con la pista di pattinaggio su ghiaccio, che rimarrà aperta nei giorni festivi dalle 10.00 del mattino fino all’1 di notte (feriali ore 10.00-24.00) e che a Natale farà dono a tutti i visitatori di un simpatico cappello di Babbo Natale, per rendere ancora più “a tema” l’atmosfera della pista.

Una visita il giorno di Natale è quasi d’obbligo, inoltre, alla suggestiva “Via dei Presepi” nel centro storico alto, con tanti presepi artistici e originali realizzati dall’associazione “All’Ombra di Membrino”, la quale ricorda che – grazie alle offerte dei visitatori – sarà possibile acquistare un defibrillatore (apertura sabato, domenica e festivi ore 15.00-19.30). Per rimanere alla parte alta del paese, oltre alla Santa Messa (Collegiata San Lorenzo, ore 11.30), si terrà alle 17.00 – sempre nella Collegiata – “Cristo è nato et humanato”, laudi e canti natalizi dell’antichità e della tradizione a cura del gruppo “Viridiana”. Mercoledì 26 dicembre (Collegiata San Lorenzo, ore 17.00) è in programma invece “Cantiamo il Natale”, concerto natalizio del Coro di San Lorenzo.

Giovedì 27 dicembre appuntamento per i più piccoli alla Pista di pattinaggio: un’animazione speciale con le mascotte della pista. Venerdì 28 dicembre, sempre alla Pista di Pattinaggio, festa dello studente, al prezzo speciale di 5 euro (1 ora). Domenica 30 dicembre la Compagnia Teatrale “Passi di Luce” replica alla Collegiata di San Lorenzo (ore 17.00) il musical “Il Colore del vento”: non un presepe vivente in danza e musica come gli anni passati, ma la narrazione dell'evento dell'Annunciazione visto dagli occhi di Maria e Giuseppe nella loro piena umanità tra turbamento e fiducia.

Lunedì 31 dicembre – infine – spettacolo alle 22.15 al Teatro del Popolo: “Ma mai nessuno la baciò sulla bocca”, infausto destino della bella addormentata, regia di Ugo Dighero. In Piazza Gramsci, “capodanno sul ghiaccio” con brindisi finale alla Pista di Pattinaggio

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

