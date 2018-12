PD, nell'Empolese Valdelsa il comitato per Zingaretti: "Costruiremo una 'Piazza Grande'"

"Prima le persone", così si intitola la mozione di Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del PD Nazionale. Le persone, che da nord a sud popolano ed abitano il nostro Paese, con i loro bisogni e le loro speranze, senza distinzioni per censo, religione, sesso o razza, storie di donne ed uomini, saranno messe al centro dai sostenitori della mozione, nel lungo periodo delle convenzioni dei Circoli PD a gennaio, fino alle primarie aperte di domenica 3 marzo.

Il Congresso dovrà dare spazio alle discussioni con gli iscritti e gli elettori per esaminare il complicato momento politico. Servirà per fare chiarezza rispetto alle drammatiche conseguenze di una manovra economica sbagliata e di misure che servono solo a rimanere in uno stato perenne di campagna elettorale, senza risolvere o toccare minimamente i problemi degli italiani. La campagna è iniziata mercoledì 19 dicembre, al Circolo Cortenuova di Empoli, con l'inaugurazione del Comitato Piazza Grande Empolese Valdelsa.

È stata un'occasione per dimostrare che l'appoggio a Zingaretti viene dal basso, dal cuore di molte persone che hanno voglia di spingersi lontano, seguendo un vento di novità, abbracciando un progetto politico che dia un segno di discontinuità e di rinascita del Partito Democratico e del centrosinistra italiano. Si è trattato di una serata intensa, ricca di discussioni, finalmente sui temi e non sui nomi, con interventi accompagnati da filmati di approfondimento e di discorsi di esponenti della sinistra mondiale, come Corbyn, Sanders, Sanchez. Gli argomenti affrontati sono stati quelli più importanti nella mozione Zingaretti, come Europa, coesione sociale, disuguaglianze, lavoro, accesso all’assistenza sanitaria e allo studio.

Erano presenti Valerio Fabiani, candidato alla segreteria regionale alle ultime primarie, il Sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, molti assessori e consiglieri di tutti i comuni dell'Unione, segretari di circolo, rappresentanti dell'Anpi e di altre associazioni. Nella serata sono stati presentati le coordinatrici del Comitato Piazza Grande dell'Empolese Valdelsa, Laura Rimi, consigliera comunale di Castelfiorentino, il responsabile della comunicazione, Sandro Buggiani, PD Fucecchio, e la coordinatrice del Comitato di Empoli, Ludovica Petroni, anche lei consigliera di Empoli.

Con questo appello Laura Rimi, si rivolge alla cittadinanza per allargare il fronte della partecipazione: "Quella che vogliamo costruire è una Piazza Grande, dove ognuno può confrontarsi in discussioni importanti e profonde. Vogliamo che il PD sia soprattutto una comunità, una casa comune dove tutti hanno diritto di esprimersi e portare contributi nel rispetto della storia e della sensibilità degli altri, per arrivare ad avere un pensiero che sia collettivo. Ne ha bisogno il PD ma soprattutto il nostro Paese. Sentiamo la responsabilità del momento e vogliamo che il PD diventi più forte per essere quell'argine alla deriva pericolosa e al clima violento pieno di odio che stiamo vivendo". I contatti sono piazzagrandeempoli@gmail.com oppure la pagina FB Piazza Grande Empolese Valdelsa. Di seguito i primi aderenti al comitato.

Fonte: ufficio stampa

