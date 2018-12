'All I want for Christmas' ma con le ambulanze: video 'speciale' della Pubblica Assistenza di Fucecchio

Si avvicina il Natale e fioccano i video natalizi sui social. Tra i più particolari ce n'è uno che arriva direttamente da Fucecchio, con tanto di canzone di Mariah Carey. Protagonisti sono i volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio, che di certo non si aspettavano di diventare 'virali' su Facebook.

La pagina ufficiale della Pubblica Assistenza fucecchiese ha pubblicato un video delle ambulanze parcheggiate alla sede di via Foscolo. I mezzi sono fermi, ma le luci sono in funzione: con in sottofondo 'All I want for Christmas' di Mariah Carey, le ambulanze 'muovono' le luci a ritmo e viene fuori uno spettacolo colorato e luccicante.

In poche ore il video di auguri è stato condiviso dagli utenti della zona, che hanno dimostrato apprezzamento.

