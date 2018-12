Restyling di via Grande, presentazione alla cittadinanza a Livorno

Il progetto di riqualificazione dei portici di via Grande sarà presentato alla cittadinanza giovedì 27 dicembre alle ore 18:30 presso il Cisternino di Città. A descrivere gli elementi di dettaglio dell’intervento da 1,15 mln di euro saranno Alessandro Aurigi, assessore a urbanistica e lavori pubblici, e i componenti dello staff di progettazione Claudio Filippelli, Luca Barsotti e Gigliola D’Alesio.

VIA GRANDE OGGI

La principale arteria commerciale della città si estende per 720 metri tra piazza dei 4 Mori e piazza Repubblica: oltre 6mila di metri quadri di pavimentazione complessiva da sostituire e quasi 2mila metri quadri di marciapiedi. Attualmente l’80% circa della pavimentazione dei portici di via Grande presenta una serie di “cicatrici”, determinate dai maldestri interventi di rattoppo eseguiti su un tipo di composizione estremamente complessa da riprodurre. Il risultato sono numerose difformità nella pavimentazione stessa che finiscono per dare un’immagine di incuria e degrado.

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

Il progetto prevede di uniformare la pavimentazione dei portici in modo da percepire un percorso unico e continuo. La pietra scelta è un grès porcellanato che verrà alternato in maniera variabile con sottili fasce decorative di tonalità più scure.

TRE NUOVE PIAZZETTE

Il primo lotto dei lavori, finanziato dall’amministrazione, prevede la realizzazione di tre piazzette in corrispondenza delle intersezioni con tre strade perpendicolari a via Grande: via Santa Barbara, via dell’Angiolo e via Santa Fortunata. Complessivamente verranno realizzati 310 mq in più di superficie pedonale; le piazzette saranno dotate di due panchine, illuminazione e di un’installazione artistica ciascuna. La pavimentazione sarà realizzata con un fondo uniforme grigio chiaro di pietra forte.

MARCIAPIEDI

Gli attuali cordoni in granito verranno sostituiti con strutture analoghe, mentre la pavimentazione riprenderà quella in pietra forte delle nuove piazzette.

Gli scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali verranno invece dotati di piastrelle tattili funzionali ai non vedenti.

FASE OPERATIVA

La cantierizzazione procederà per isolati. Partendo dal tratto tra piazza della Repubblica e piazza Guerrazzi, si procederà con le opere di demolizione e successiva realizzazione della soletta in calcestruzzo armato dopodiché, mentre le squadre edili si sposteranno sul tratto successivo, i pavimentisti opereranno sul primo tratto fino al completamento della superficie pedonale. Dopodiché verranno realizzate le piazzette. La tempistica prevista per il completamento del primo lotto è stimata in 365 giorni.

Fonte: Comune di Livorno - ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno