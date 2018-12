Rotary Club Bisenzio Le Signe, l'artista Antonio Manzi nominato socio onorario

"Preferisco non spiegare le mie opere ma lasciare a ciascun individuo la possibilità di interpretarle". Con queste efficaci parole Antonio Manzi al Rotary Club Bisenzio Le Signe ha illustrato la sua arte fatta di sensazioni, sentimenti e passioni allo stato puro.

Durante la festa degli auguri di Natale l'Artista è stato nominato socio Onorario del Club e, affermano dal Rc, "lo ringraziamo per aver accettato la predetta nomina ma sopratutto per aver donato la sua arte a tutti noi".

Il ricavato della serata (ivi inclusa una tela creata al momento ed ad hoc per questo evento dallo stesso Manzi) sarà destinato a un service per l'acquisto di materiale scolastico per un istituto di Campi Bisenzio.

"Ringraziamo la Presidente dell'Auser di Campi Bisenzio per aver partecipato alla serata nonché tutti i presenti accorsi numerosi a questo evento. Inoltre diamo il benvenuto anche ad un nuovo socio entrato a far parte del nostro club".

