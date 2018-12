Sci club Empoli Elio Sport, al via la stagione 2018-19

Al via la stagione sciistica 2018/2019 dello Sci Club Empoli – Elio Sport.

Tutto è pronto per una nuova stagione sciistica dello sci club empolese; la grande novità della stagione è un progetto per i giovanissimi nato in collaborazione con l’Istituto SS.ma Annuziata di Empoli, la Val di Luce e lo Sci Club Tracce Bianche che porterà per tre giornate sulle piste da sci quasi 40 bambini delle scuole elementari dell’istituto che, oltre a trascorrere delle giornate in montagna con i compagni di scuola in un contesto sicuramente nuovo per molti di loro potranno provare a sciare o migliorare la propria tecnica.

I partecipanti arriveranno al primo appuntamento del 19 gennaio dopo avere trascorso due ore di educazione fisica all’interno della scuola tenute da un maestro di sci che oltre ad illustrare le basi del comportamento in montagna proporrà esercizi propedeutici allo sci. Il 12 gennaio invece inizieranno i corsi di sci e snowboard all’Abetone, corsi aperti a tutte le età e livelli e sempre dal 12 gennaio, sarà possibile raggiungere l’Abetone in pullman con partenza da Empoli alle ore 6,30.

Per la parte agonistica la stagione è iniziata con un quinto posto in categoria di Ivo Leporatti in un gigante svolto al Passo del Tonale nei giorni scorsi; il calendario agonistico è ricco di impegni con gare regionali, nazionali e internazionali che impegneranno gli atleti dello sci club empolese fino a primavera sotto la guida di Sauro Zari. Tutte le informazioni sulle attività sul sito www.sciclubempoli.it oppure c/o Elio Sport 82 ad Empoli

Fonte: Sci club Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Sci