Sciopero dei lavoratori di Panorama a I Gigli

Stamani i lavoratori e le lavoratrici di Panorama, ipermercato all’interno del Centro commerciale i Gigli hanno scioperato contro i licenziamenti mascherati da trasferimenti, 34 su 110 dipendenti. Dalle 10 alle 12 si è tenuto un combattivo presidio prima davanti al centro commerciale, poi i lavoratori sono entrati all’interno in un combattivo corteo al grido “il posto di lavoro non si tocca lo difenderemo con la lotta”, accolti da tanta solidarietà e applausi dei cittadini frequentatori del centro commerciale. Diverse forze politiche (Partito Comunista,PRC, PaP) hanno manifestato la loro solidarietà partecipando al presidio.

"Se nei prossimi giorni la direzione di Panorama non farà marcia indietro, il 31 dicembre ci sarà un nuovo sciopero ed una nuova mobilitazione, perché nessun posto di lavoro deve essere perso".

Fonte: Ufficio stampa

