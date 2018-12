Sg.Formazionegiuridica, nuovo corso a Pisa

La Sg.formazionegiuridica organizza a Pisa un corso completo per la preparazione ai concorsi pubblici per 2 posti tecnico servizi amministrativi, 1 posto funzionario servizi amministrativi e 2 posti tecnico operativo in Provincia. Il corso prepara inoltre a tutte le selezioni in qualsiasi ente locale della nostra regione. Le lezioni si terranno a Pisa il lunedì e martedì dalle ore 17.30-21.30 per un totale di 30 ore. Per informazioni telefonare dott.ssa Guarducci 3486809930 o richiedere programma al seguente indirizzo: sgformazionegiuridica@yahoo.it

Fonte: Ufficio stampa

