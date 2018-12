Spaccia cocaina e ricatta un 39enne, giovane in manette in Valtiberina

Venerdì 21 dicembre un 19enne di origini albanesi è stato arrestato a Sansepolcro per possesso di droga ai fini di spaccio e anche per minaccia e tentate estorsione a un 38enne biturgense. Quest'ultimo aveva comprato della cocaina dal giovane, il quale aveva ricevuto in pegno un orologio. Nei giorni successivi, non avendo ricevuto la somma di denaro pattuita durante la cessione della droga, con minacce, il 19enne ha richiesto che venisse saldato il debito, pretendendo un compenso molto più alto di quello dovuto, aggiungendo cinquanta per ogni giorno di ritardo. Nel corso della perquisizione domiciliare operata dai carabinieri, è stato trovato in possesso di cocaina ed è stato messo in manette..

