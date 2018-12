Tari a Altopascio, in arrivo contributi per 449 famiglie

Tra pochi giorni molte famiglie altopascesi riceveranno il rimborso previsto dall’amministrazione D’Ambrosio per il pagamento della Tari nell’anno 2018.

Circa 77mila euro (76.986 euro) da destinare a 449 nuclei familiari per un contributo medio a famiglia di 171 euro. È cresciuta quindi la platea di cittadini altopascesi che può accedere a queste riduzioni: a partire dal 2017, misura confermata e aumentata nel 2018, l’amministrazione comunale ha rivisto le soglie Isee e questo ha consentito a molte più persone di beneficiare dello sgravio tributario o di godere dell’esenzione totale.

“La scelta di tenere le tasse basse e di introdurre nuove agevolazioni non riguarda solo la Tari - spiega l’assessore al sociale, Ilaria Sorini - Abbiamo previsto la stessa linea per i servizi a domanda individuale, come mensa e trasporto scolastico, e per le rette dell’asilo nido: in tutti questi casi le tariffe sono tra le più basse della provincia e, addirittura, per quanto riguarda il nido comunale “Primo Volo”, siamo più bassi del 20 per cento rispetto alla media regionale. In questo modo interveniamo nei confronti delle persone che hanno maggiori difficoltà economica, delle famiglie che hanno in casa persone disabili o non autosufficienti e dei nuclei con figli, spesso e volentieri alle prese con affitti alti, stipendi bassi e lavori precari”.

Fonte: Comune di Altopascio - ufficio stampa

